موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 28 مارس

أشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية إلى موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 28-3-2024 في اليوم الـ18 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 28-3-2024، ليست نفسها في الولايات الجزائرية المختلفة.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الخميس 28-3-2024

وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 28-3-2024 بولاية عنابة يكون عند الساعة 6:48 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:48 صباحًا، والشروق 6:20 صباحًا، وصلاة الظهر 12:34 مساءً، وصلاة العصر 4:06 مساءً، وصلاة العشاء 8:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم بمدينة وهران

وعن موعد أذان المغرب في مدينة وهران اليوم الخميس 28 مارس، ستكون عند الساعة 7:21 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:23 صباحًا، والشروق 6:54 صباحًا، وصلاة الظهر 1:07 مساءً، وصلاة العصر 4:39 مساءً، وصلاة العشاء 8:45 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

وفي ولاية تلمسان سيكون موعد أذان المغرب في الجزائر الخميس 28-3-2024 عند الساعة 7:24 وموعد صلاة الفجر سيكون 5:24 وموعد صلاة الظهر سيكون 1:10 وموعد صلاة العصر سيكون 4:42 والعشاء ستكون 8:47 والشروق سيكون 6:57.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 28-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الجزائر الخميس 28-3-2024 ولاية مستغانم، سيكون عند الساعة 7:18 صباحًا، والشروق 6:51 صباحًا، وصلاة الظهر 1:04 مساءً، وصلاة العصر 4:36 مساءً، وصلاة العشاء 8:42 مساءً.