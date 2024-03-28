موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 28 مارس

أفردت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تقريرًا عن موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 28-3-2024 في اليوم السابع عشر من رمضان المبارك

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وسيشير التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 28-3-2024، التي تختلف في البلدات المغربية.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الخميس 28-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 28-3-2024 بمحافظة أغادير يكون عند الساعة 6:58 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:57 صباحًا، والشروق 6:31 صباحًا، وصلاة الظهر 12:48 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في المغرب بالدار البيضاء اليوم الخميس، ستكون عند الساعة 6:51 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:44 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:07 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:52 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:49 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر 4:08 مساءً، وصلاة العشاء 8:09 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الخميس 28-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الخميس 28-3-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:43 صباحًا، والشروق 6:13 صباحًا، وصلاة الظهر 12:32 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:03 مساءً.