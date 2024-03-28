علاقة تامر حسني بـ«مقلة اللب».. كيف تصنع تريند بطريقة «إس إس» في فراولة؟

حيل صنع التريند تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل جذب الانتباه والحصول على المشاهدات بهدف تحقق الشهرة وجلب الأموال، وهو ما يتضح مع كل خداع جديد تطرحه «سامية سوشيال» المشهورة بـ«إس إس» والتي تقوم بدورها الفنانة شيماء سيف خلال حلقات مسلسل فراولة، فماذا فعلت مع مقلة اللب لزيادة المبيعات؟.

حلية «سامية» لصناعة التريند في مسلسل فراولة

عُرض على سامية العمل في شركة مجال الطاقة لبيع الأحجار الكريمة، لزيادة المبيعات الخاصة بهم، لتعرض مهاراتها في صنع التريند، وأحد الأمثلة التي استشهدت بها هي زيادة مبيعات مقلة لب بنسبة 100%، لتعرض حديثها عن سيناريو صنع التريند: «أنا بعون الله بدوسة واحدة أحرك الدنيا كلها تجاه أي حاجة، بمجرد ما أكتب كلمتين أو أصور أي فيديو الحاجة بتتحول لتريند».

لتزيد مبيعات مقلة لب في الافتتاح عن طريق عمل حملات ضخمة والترويج بأن الفنان تامر حسني شريك في هذه المقلة وسيحضر الافتتاح: «أي مقلة افتتاحها هيكون عبارة عن فرع نور ولب يتوزع على الناس، لكن أنا جبت دباديب الدنيا كلها وقولت للناس إن تامر شريك في المقلة وهيجي، وعلى ما الافتتاح خلص كان اللب خلص قبله»، وأنهت حديثها قائلة: «ومبروك عليكم التريند، وأنا عندي كل العروض بكل الأسعار وأنتم تختاروا».

كيف تصنع تريند على السوشيال ميديا

وبحسب كتاب التسويق وصناعة المحتوى، للكاتب محمد الغندور، فإن صناعة التريند أو المحتوى يلزمها عدة خطوات تتمثل في التالي:

لزيادة عدد المتابعين عن طريق صناعة التريند يجب نشر المحتوى بشكل مستمر والحديث عن أفكارك بطريقة واضحة.

اعتمد على طريقة تفاعلية من خلال التفاعل مع المتابعين باستمرار.

استخدام الصور والفيديوهات المختلفة يساعد على صناعة التريند، لكن يشترط أن يكون بصورة نظيفة بعيدًا عن المحتوى السيء

استخدم هاشتاج سهل ومنتشر لتنجح في صناعة الترند.

دمج محتوى علمي وتقني وفكاهي معًا.

أبطال مسلسل فراولة

يتحدث المسلسل عن فتاة تحمل اسم «فراولة»، وهي نيلي كريم ابنة حارس عقار وتحترف قراءة الفنجان، وتواجه خلال حلقات المسلسل تحديات عديدة، تتحول إلى مواقف كوميدية، وذلك رفقة شيماء سيف، كما يشاركهم الفنان صدقى صخر، والفنان أحمد فهيم والفنانة علا رشدى، بالإضافة إلى الفنان حجاج عبد العظيم ودنيا سامى وتونى ماهر، ومؤلف المسلسل هو محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد على والمنتج أحمد دسوقي.