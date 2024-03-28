3 مهارات لمندوب المبيعات «الشاطر».. ازاي تكون زي نيللي كريم في مسلسل فراولة؟

ذكاء وسرعة بديهة تمتعت بها مندوبة المبيعات «فراولة» التي تعمل جاهدة على إنجاح خططها التسويقية، للوصول إلى أكبر قدر من العملاء، لتتمكن في وقت بسيط إثبات جهودها ونيل ثقة مديرها وزملائها في العمل.

نجحت «فراولة» التي تجسد شخصيتها النجمة نيللي كريم، ضمن أحداث المسلسل الذي يحمل نفس اسم الشخصية، في إتمام صفقة العمر لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في بيع اكسسوارات لجلب الطاقة الإيجابية، وعلى غرار ذلك نستعرض أبرز مهام مندوب المبيعات وفقًا لموقع «Mint Hr».

مندوب المبيعات

مندوب المبيعات هو حلقة الوصل بين الشركة وعملائها، يسعى جاهدًا للترويج لمنتجاتها وخدماتها، من أجل جذب أكبر عدد من العملاء، وذلك باعتماده على طريقة عرض منتجاته، التي تساعده في تكوين علاقات جيدة تؤهله لبيع المنتجات.

مهارات مندوب المبيعات

قدم موقع «edapp» بعض المهارات لمندوب المبيعات، ليكون قادرًا للوصول إلى أكبر عدد من العملاء، وإقناعهم بخدمات ومنتجات الشركة وجاءت على النحو التالي:

معرفة المنتج

وذلك عبر معرفة كافة التفاصيل الخاصة به، ليكون جاهزًا للإجابة على أي سؤال، يجول في ذهن العميل، إلى جانب قدرته على إيصال فكرته بشكل جيد للمستهلك ليكون مقتنعًا به، ويتخذ قرار الشراء أو عدمه في النهاية.

الفطنة التجارية

الفطنة التجارية مهارة وجب أن يتمتع بها مندوب المبيعات، عبر إيصال نقاط الضعف والقوة في المنتج، ودراسة الأسواق المنافسة، ليكون قادرًا في النهاية على جذب العميل.

التعاطف

إنشاء روابط عاطفية وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، عبر فهم مخاوف العميل، ومحاولة حلها قدر الإمكان وفي أقرب وقت.

مهام مندوب المبيعات

ينوب مندوب مبيعات عن الشركة في عرض منتجاتها وخدماتها.

وجهة خارجية للشركة يكون قادرًا على تحديد العميل المناسب من غيره.

الدراسة الجيدة للسوق والشركات المنافسة له.

وضع مجموعة من الاحتمالات حول نجاح صفقة البيع أو العكس.

إعداد دراسة كاملة ووافية عن كافة الشركات المنافسة والعملاء المرتقبين والحاليين.

جمع كافة المعلومات المتعلقة بالسوق مثل التقنيات المختلفة المستخدمة في البيع.

تحديد الطرق المناسبة للترويج للمنتجات.

العمل على تكوين روابط تجارية إيجابية مع العملاء.

معرفة مشاكل العملاء والعمل على حلها وإعلام الإدارة بها.

تقديم توصيات واقتراحات بشأن مشاكل العملاء وإعلام الإدارة بها.

التواصل والتفاعل مع العملاء من خلال الرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة والذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، حول مندوبة مبيعات تعمل في شركة لبيع الأحجار الكريمة، تحاول إقناع العملاء في شرائها لما تجلبه من طاقة إيجابية، تساعدهم على الشعور بالسعادة والأمل فيما تحمله الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل فراولة

يشارك النجمة نيللي كريم في بطولة مسلسل فراولة، عدد كبير من النجوم على رأسهم شيماء سيف، صدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وجيلان علاء، وتوني ماهر، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، إنتاج شركة «sky limit».