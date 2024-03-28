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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 3 مسلسل فراولة.. نيللي كريم تتلقى عروضا للعمل في مجال الطاقة

كتب:

عمرو هلال
09:02 ص | الخميس 28 مارس 2024
مشهد من مسلسل فراولة

مشهد من مسلسل فراولة

الحلقة 2 من مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، شهدت العديد من الأحداث والمواقف المثيرة، أبرزها عرض مستر يانج على «فراولة» الفنانة نيللي كريم العمل معه في مجال الطاقة مقابل 75 ألف جنيه شهريًا، وإليكم موعد عرض الحلقة 3 مسلسل فراولة.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول الفنانة نيللي كريم التي تجسد شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تهوى قراءة الفنجان، ولكنّ لديها طموح كبير بأن تصل إلى مكانة مرموقة في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحتل منصبًا مهمًا.

ويُعرض مسلسل فراولة على قناة DMC و DMC دراما، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وهو من فئة المسلسلات 15 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.

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بقلم عمرو هلال