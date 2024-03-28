مسلسل فراولة الحلقة 3.. هل ستعود نيللي كريم لقراءة الفنجان مرة أخرى؟

تدور أحداث مسلسل «فراولة» في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد الفنانة نيللي كريم شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تهوى قراءة الفنجان، وبسبب الظروف تتحول إلى العمل في مجال آخر، وهو ما سيشكفه مسلسل فراولة الحلقة 3.

تملك الفنانة نيللي كريم طموحًا كبيرًا بأن تصل إلى مكانة مرموقة في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية لتحتل منصبًا مهمًا.

تحدثت «سعدية» والدة الفنانة نيللي كريم في المسلسل معها عن كيفية قراءة الفنجان وحدثتها والدتها على أنّها ورثة قراءة الفنان من أمها كما سترثها فراولة منها.

مسلسل فراولة

وتقابلت في وقت لاحق مع والدها في السجن، والذي تحدث معها، أنّها يجب أن تزاول مهنة أمّها بقراءة الفنجان لتحصل على أجر يمكنها من العيش، لكن فراولة ترفض وتندم على ذهابها له، فما ستكون تطور الأحداث في مسلسل فراولة الحلقة 3؟

مواعيد عرض مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة ، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.