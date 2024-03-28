أماكن توزيع السكر المدعم بسعر 27 جنيها في الإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم، عن بدء توزيع كميات من السكر في عدد من المنافذ بسعر 27 جنيها للجمهور، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحا ولحين انتهاء الكمية بأحياء المحافظة الثلاثة.

أماكن توزيع السكر في الاسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية سيوزع السكر في الأماكن التالية:

حي أول: منفذ سلمي خلف المحافظة القديمة.

حي ثاني: منفذ علي علام بالبلابسة وماركت البطل بجوار سوق بورسعيد وجمعية أهرام العرايشية.

حي ثالث: ماركت باندا بالشارع التجاري وماركت العمدة في شارع شبين، وماركت الحياة في ميدان فوكس، وماركت المصري في منطقة الحرفي، وماركت الوديان بمنطقة أرض موظفي الحكومة، وجمعية الأسماك بالشارع التجاري في منطقة الشيخ زايد.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن توزيع كميات كبيرة من السكر أيضا داخل المعرض الدائم بنادي المنتزه في تمام الساعة الواحدة ظهرا إلى جانب توزيع كميات أخرى في الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً، تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية.