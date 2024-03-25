للمرة الثالثة خلال شهر.. ضخ عشرات الأطنان من السكر في محافظة المنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات لضخ 72 طن سكر مدعم، بسعر 27 جنيها للكيلوجرام، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر مارس الحالي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد.

سيارات محملة بالسكر

وتفقد محافظ المنوفية، 6 سيارات محملة بالسكر المدعم بإجمالي 72 طن لتوزيعهم إلى مدن وقرى «قويسنا – أشمون – الباجور – بركة السبع – منوف – السادات»، مشيرا أنه وبالتنسيق التام مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم ضخ 174 طن سكر خلال شهر مارس الحالي ومستمرون في ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد احتياجات المواطنين.

دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وثمن محافظ المنوفية، الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين .