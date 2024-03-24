تراجع أسعار 25 سلعة أساسية في الأسواق.. بينها السكر والأرز

تراجعت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وجرى توفير المنافذ الحكومية لبيع السلع، إضافة إلى إقامة معارض مثل «أهلا رمضان» لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وترصد السطور التالية أسعار السلع التي تراجعت في الأسواق مع بداية شهر رمضان، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو حوالي 34.4 جنيه للمستهلك، بنسبة تراجع تصل لـ1.63 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلي الصناعي نحو حوالي 103.81 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ28.79 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو المسلي البلدي نحو حوالي 318.41 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ22.62 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الشاي نحو حوالي 252.12 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 8.78 جنيه.

تراجع أسعار المكرونة في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 29.5 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو حوالي 31.23 جنيه، بنسبة تراجع وصلت لـ1.17 جنيه.

تراجع متوسط سعر الفول المعبأ في الأسواق ليسجل نحو 59.52 جنيه، بنسبة انخفاض 4.29 جنيه.

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 1 لتر نحو 92.47 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 14.86 جنيه للمستهلك.

جاء سعر كيلو السكر المعبأ نحو 27 جنيها في الأسواق والمنافذ للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ (الصحيح) نحو 73.1 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 1.07 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الفول المعبأ المجروش نحو 59.43 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت 7.11 جنيه للمستهلكين.

انخفاض سعر كرتونة البيض البلدي

تراجع متوسط سعر كرتونة البيض البلدي لتسجل نحو 171.77 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 1.38 جنيه للمستهلكين.

جاء متوسط سعر عبوة زيت ذرة (أصناف متنوعة) 1 لتر نحو 132.61 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 0.53 قرش للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي الصغير نحو 60 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع 3 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الثعابين نحو 220 جنيها في الأسواق، بنسبة تراجع بلغت نحو 41.43 جنيه.

أسعار الخضروات والفواكه

تراجع متوسط سعر كيلو التفاح المحلي ليسجل 28.75 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض 6.76 جنيه.

انخفاض متوسط سعر الموز البلدي ليسجل 15.08 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ0.48 قرشا.

متوسط سعر الموز المستورد ليسجل 39.57 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ9.33 جنيه.

تراجع متوسط سعر البرقوق ليسجل 32.24 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت نحو 3.43 جنيه.

سجل متوسط سعر القلقاس نحو 23.66 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع 2.5 جنيه للمستهلك.

تراجع متوسط سعر البصل ليسجل حوالي 22.19 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت نحو 1.17 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الفلفل الرومي ليسجل حوالي 19.48 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت نحو 0.78 قرشا للمستهلك.

جاء متوسط سعر اللفت ليسجل حوالي 6.42 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت نحو 0.33 قرشا للمستهلك.

بلغ متوسط سعر السبانخ ليسجل حوالي 14.35 جنيه في الأسواق، بنسبة انخفاض سجلت نحو 0.55 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 395.31 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تصل إلى 11.25 جنيه للمستهلك.