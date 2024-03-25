أماكن توزيع السكر في الإسماعيلية غدا.. 27 جنيها للكيلو

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن أماكن توزيع السكر بسعر 27 جنيها، لجميع المواطنين، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى نفاد الكمية بالمنافذ المحددة.

أماكن توزيع السكر في الإسماعيلية غدا

وحددت محافظة الإسماعيلية أماكن بيع السكر كالتالي:

- حي أول: ماركت المخلصين شارع داود حمدان ومنفذ الكمبراتيف خلف ديوان المحافظة القديمة.

- حي ثاني: ماركت أولاد مسلم في شارع عبد الحكيم عامر وماركت عبد الناصر بجوار مسجد الفتح بمنطقة حي السلام وجمعية دلتا ماركت بجوار السنترال الكبير.

- حي ثالث: ماركت أولاد رزق في المرحلة السابعة وماركت محرز أمام نادي المنتزه وماركت مكة بمنطقة أرض الجمعيات وجمعية أهرام 2000 أمام نادي المنتزه.

مواعيد توزيع السكر

وأكد بيان ديوان محافظة الإسماعيلية، أن عملية توزيع السكر ستجري أيضًا داخل معرض نادي المنتزه التاسع الساعة 2 ظهرا و8 مساءً، تحت إشراف مديرية التموين.

وكانت قد وصلت كميات كبيرة من السكر إلى محافظة الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية تمهيدا لتوزيعها في الأحياء والمراكز والقرى بإشراف مديرية التموين.