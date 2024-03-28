أوكا ومسلم يحييان حفلات الخيم الرمضانية في التجمع الخامس

يستعد المطرب مسلم، مساء اليوم الخميس، لإحياء واحدة من السهرات الغنائية الخاصة بالخيم الرمضانية التي انطلقت بانطلاق شهر رمضان الكريم والتي سيقدم خلالها عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة .

حفلات غنائية بخيم التجمع الخامس

وسيحيي المطرب مسلم حفله الغنائي اليوم في إحدى الخيم الرمضانية المقامة في أحد المناطق بالتجمع الخامس وذلك وسط أجواء رمضانية خاصة بحضور جماهيري كبير.

وفي نفس الخيمة يستعد مطرب المهرجانات أوكا لإحياء السهرة الغنائية الخاصة بيوم غد الجمعة والتي سيقدم فيها أيضًا مجموعة من أغانيه المميزة.

يذكر أنَّ أوكا يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام بإعلان لإحدى الشركات والذي يشاركه فيه الفنان هشام عباس.