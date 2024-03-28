مكون يضاف إلى مشروب العرقسوس برمضان ..«هيخلي الطعم في حتة تانية»

مشروبات يشتهر بها شهر رمضان الكريم، لا تخلو منها مائدة الإفطار، يقبل الكثيرون قبل المغرب إلى شرائها، على رأسها العرقسوس، الذي يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل العرقسوس في المنزل

العرقسوس من المشروبات الرمضانية، التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف بدل من شراءها، وذلك عبر الاعتماد على مجموعة من المكونات الأساسية وهي:

2 كوب من العرقسوس.

كمية من الماء.

وهناك مكون لا غنى عنه في تحضير مشروب العرقسوس، إذ يمنحه مذاقا مميزا وهو إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة تحضير مشروب العرقسوس

نضع العرقسوس فى إناء ويضاف إليه بيكربونات الصوديوم.

يضاف إليها كمية الماء لتصبح خليط مبلل ويترك جانبا لمدة لا تقل عن ساعتين للتخمر.

يصفى ذلك الخليط باستخدام قطعة من القماش النظيفة.

وجب جود وعاء تحتها وإضافة الماء إلى العرقسوس مع الضغط عليه.

يصفى في الوعاء أسفل القماشة.

يوضع في الثلاجة لمدة ساعة ويقدم باردًا.

طريقة عمل العرقسوس الساخن

يتطلب تحضير مشروب العرقسوس الساخن، بعض المكونات الأساسية وجاءت على النحو التالي:

250 جراما من العرقسوس المجفف.

2 لتر من الماء.

خطوات عمل العرقسوس الساخن

في وعاء كبير على النار ضعي العرقسوس والماء.

اتركي خليط العرقسوس يغلي على النار عالية لمدة 5 دقائق.

اخفضي درجة الحرارة واتركيه يغلي لثلاث دقائق أخرى.

ارفعي الخليط من على النار.

قومي بتصفيته من الشوائب باستخدام قطعة قماش نظيفة.

يقدم ساخنًا.

استخدامات آخرى لمشروب العر سوس

يمكن المزج بين الحليب والعرقسوس، للحصول على ماسك يمكن استخدامه لتفتيح البشرة، وذلك عبر خلط ملعقة من مسحوق عرق السوس مع ملعقتين من الحليب، ثم تطبيق ماسك عرق السوس على البشرة، وغسلها بعد أن يجف.