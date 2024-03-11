جدول مشروبات 30 يوما في رمضان.. «هنشرب إيه النهارده»

المشروبات لا غنى عنها على مائدة الإفطار؛ إذ تحتار ربة المنزل في أنواع العصائر التي يمكن تحضيرها على مائدة الرمضانية كل يوم، لذا يمكن الاطلاع على جدول به 30 نوعا من العصائر يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان بكل سهولة وأقل تكلفة.

اليوم الأول

عصائر الفواكة الطبيعية

اليوم الثاني

مشروب قمر الدين بالتين والتمر

اليوم الثالث

التمر هندي

اليوم الرابع

السوبيا

اليوم الخامس

العرقسوس

اليوم السادس

الخروب

اليوم السابع

الدوم

اليوم الثامن

الكركدية

اليوم التاسع

الرايب

اليوم العاشر

قمر الدين

اليوم الحادي عشر

التمر باللبن

اليوم الثاني عشر

فراولة

اليوم الثالث عشر

موز باللبن

اليوم الرابع عشر

برتقال

اليوم الخامس عشر

مشروب التمر

اليوم السادس عشر

كوكتيل فواكه

اليوم السابع عشر

عصير قصب مثلج

اليوم الثامن عشر

عصير ليمون

اليوم التاسع عشر

كاكاو باللبن

اليوم العشرون

عصير فراولة بالزبادي

اليوم الواحد والعشرون

عصير تفاح بالبنجر

اليوم الثاني والعشرون

عصير سموزي الفراولة

اليوم الثالث والعشرون

سوبيا ايس كوفي

اليوم الرابع والعشرون

خشاف بالحليب

اليوم الخامس والعشرون

قصب باللبن

اليوم السادس والعشرون

عصير عناب

اليوم السابع والعشرون

عصير كنتالوب

اليوم الثامن والعشرون

عصير طماطم

اليوم التاسع والعشرون

عصير برتقال بالجزر

اليوم الثلاثون

عصير التوت البري ويمكن الحصول عليه من محال السوبر الماركت، باعتباره من النكهات التي لا يمكن الاستغناء عنها على مائدة الإفطار، ويمكن تناوله مع الأسرة والأصدقاء فهو يكفي نحو 5 أشخاص.