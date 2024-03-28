حزب الله يقصف أهدافا إسرائيلية ردا على جرائم الناقورة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لبنان، إنّ حزب الله نفذ صباح اليوم عمليات تجاه 3 أهداف عسكرية إسرائيلية في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدة الناقورة وغيرها.

الاحتلال الإسرائيلي نفذ جريمة حرب في الجنوب اللبناني

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ جريمة حرب في الجنوب اللبناني على مدار يوم أمس، الذي كان الأكثر دموية في الجنوب اللبناني، حيث سقط نحو 16 شهيدا وهو العدد الأكبر منذ بدء التوترات في أكتوبر الماضي.

حزب الله استهدف مقرا مستحدثا لكتيبة ليمان

وتابع أنّ حزب الله استهدف مقرا مستحدثا لكتيبة ليمان في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وهناك طائرات مسيرة تحوم في أجواء القطاع الغربي والشرقي ويستمع صوت الطائرات الحربية الإسرائيلية وهو ما يعني أنّ هناك عمليات وشيكة.