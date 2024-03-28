تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية.. ما السبب؟

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعات بشكل محدود خلال جلسة أمس، بعدما توقف ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك الرسمية، حيث شهد سعر الذهب تراجعا محدودا بسبب تماسك سعر أونصة الذهب العالمية، مع ارتفاعها خلال تداولات اليوم.

وافتتح الذهب بحسب «جولدن بيليون» عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم لمستوى 3070 جنيها للجرام، قبل أن يرتفع السعر ليتداول حاليا عند المستوى 3100 جنيه للجرام، بعد أن انخفض السعر أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 3080 جنيه للجرام، بعدما كان افتتح جلسة الأمس عند 3120 جنيه للجرام.

وفشل سعر الذهب في الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ليعود إلى التراجع تحته خلال جلسة اليوم، في ظل محاولة السعر الاستقرار أعلى هذا المستوى ومحاولة اختراق المستوى 3150 جنيها للجرام الذي أوقف صعود السعر مؤخرا في أكثر من مناسبة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وتراجع سعر الذهب المحلي أمس جاء بسبب توقف ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي دفع السعر إلى التراجع التدريجي ولكن التراجع جاء محدود بشكل كبير وبشكل تدريجي.

ووصل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمي اليوم إلى 47.60 جنيه لكل دولار، حيث يشهد السعر تذبذبا وتغيرات خلال الأيام القليلة الماضية.