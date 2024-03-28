تراجع أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم الخميس 28-3-2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 28-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الأولى، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيها، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3070 جنيها مقارنة بـ3085 جنيها عقب تراجعه، ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3508 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2631 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2052 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و560 جنيها.