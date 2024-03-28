انخفاض أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث.. كم يبلغ جرام عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث، انخفاضا مع نهاية التعاملات في محال الصاغة، إذ يتابع قطاع كبير من المواطنين سعر الذهب بشكل لحظي، من أجل التعرف مستجدات أسعاره داخل مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير لأسعار الذهب المُعلن من خلال بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في آخر تحديث، مسجلاً 3526 جنيها، بعدما كان 3537 جنيها، غير شامل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

شهد الذهب عيار 21، اليوم، في آخر تحديث، انخفاضا في سعر الجرام، إذ سجل 3085 جنيها، بعدما بلغ 3095 جنيها، غير شامل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في آخر تحديث وسجل 2644 جنيها، بعدما سجل 2652 جنيها، غير شامل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث، ليسجل 24680 جنيها، بعدما كان 24760 جنيها، غير شامل سعري الضريبة والمصنعية.