بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح باب التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024 خلال شهر مارس الجاري على الموقع الرسمي للمبادرة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

إيجاد حلول ابتكاربة للمشكلات البيئية

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول ابتكاربة للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجي في التخطيط للمشروعات ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال الدورتين الأولي والثانية.

أوضح المحافظ في بيان، أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية التي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والأمن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي مما يساعد بدوره في تخفيف آثار التغيرات المناخية.

استقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات

وأكد المحافظ ، أن المنيا مستعدة للبدء فى تنفيذ العمل بالدورة الثالثة للمبادرة واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات الـ6 المتنوعة ( مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة ) .

ودعا المحافظ أصحاب المشروعات من أبناء المنيا للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلباً علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض .

ومن الجدير بالذكر، أن محافظة المنيا حققت نجاحا كبيرا خلال المشاركة فى الدورة الثانية العام الماضي، حيث حصدت 4 جوائز لمشروعات مكتملة المواصفات والمعايير ضمن 18 مشروعا على مستوى الجمهورية بالمرحلة النهائية، واختيرت المشروعات الفائزة طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.