صلاة عيد الفطر من السنن المؤكدة، ومن أعظم القربات والعبادات المستحبة بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، ويهتم الأهالي في شمال الصعيد بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة المنيا، وهي ركعتين جهر، تكون بعد شروق شمس يوم العيد بمقدار رمح أو رمحين.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة المنيا

وبحسب قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة المنيا سيكون في تمام الساعة السادسة و3 دقائق صباحا، أي بعد شروق الشمس بـ25 دقيقة وهو مقدار الرمحين، وهي تؤدي في جميع المساجد المنتشرة في كافة أنحاء محافظة المنيا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة المنيا

وموعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة المنيا، سيكون في شهر الربيع حيث يسود في هذه الفترة طقس معتدل في الصباح الباكر، وتسود أجواء مشمسة طوال ساعات النهار ويميل الطقس إلي الدفئ في ساعات الليل.

وبعد أداء صلاة العيد في محافظة المنيا، يقصد معظم الأهالي المقابر لزيارة ذويهم وقراءة الفاتحة والدعاء للموتي، وعقب ذلك تبدأ أجواء الاحتفالات في الميادين والمتنزهات والحدائق العامة وكورنيش النيل، ويكون ذلك خلال ساعات الصبح وحتي الظهيرة، وعندما يحل المساء تبدأ الزيارات المنزلية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، ويستمر ذلك على مدار 3 أيام هي مدة أجازة العيد الرسمية.