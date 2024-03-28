تطعيم 577 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار فرقها الطبية في تطعيم 577 ألفا و22 طالبا بمدارس مراكز وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائي، وبالتطعيم الثنائي، ضمن خطة وزارة الصحة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم بالمنيا.

اتباع أساليب مكافحة العدوى

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مشيرا إلى أن التطعيم يجري من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى «الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي» ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 274 ألفا و54 طالبا، وتطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس) بمستهدف 302 ألف و968 طالبا، مشيرا إلى أن تطعيمات المدارس هي جرعات تنشيطية استكمالا للتطعيمات الروتينية لمن هم في عمر يوم حتى 18 شهرا، وذلك ضمن البرنامج القومي للتطعيمات والذي ينفذ بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.