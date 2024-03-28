يرغب المواطنون في معرفة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 مارس 2024 الموافق الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، حسب تحديد الهيئة المصرية العامة للمساحة لمحافظة المنيا، حيث يحرصون على أداء الصلاة في مواقيتها، إيماناً منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس، خلال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الخميس 28 مارس 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:26 صباحاً.

الشروق: 5:51 صباحاً.

الظهر: 12:02 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:13 مساءً.

العشاء: 7:29 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم الخميس 28 مارس الموافق الثامن عشر من شهر رمضان 14 ساعة و 7 دقائق، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.

وتُعدّ معرفة مواقيت الصلاة من أهم الأمور التي يحرص عليها أهالي المنيا، لأداء الصلوات في مواعيدها، والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الفضيل.