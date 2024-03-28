موجة استقالات تعصف بـ«نتنياهو».. هل يلحق متحدث الحكومة الإسرائيلية بجدعون ساعر؟

ضربات متتالية تواجه حكومة رئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه غضبا كبيرا من الشارع الإسرائيلي، ولكن هذه المرة الضربات من داخل حكومته التي تشهد موجه من الاستقالات لأسباب مختلفة.

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي يعلن استقالته

كانت آخر تلك الضربات هي إعلان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، أمس استقالته من منصبه، بعد أسبوعين من إثارة أزمة تسببت فيها تغريدة له انتقد فيها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بشأن مساعدات غزة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وذكرت الصحيفة أن ليفي جرى إيقافه من منصبه قبل نحو 10 أيام بعد احتجاج بريطاني على ردوده، إذ قبل نحو 10 أيام كتب كاميرون في تغريدة أنه يطالب دولة الاحتلال بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، ليرد ليفي قائلا: «آمل أن تكونوا على علم بعدم وجود قيود على دخول المساعدات، وأن المعابر لديها طاقة فائضة»، قائلا: «اختبرنا» وأرسل 100 شاحنة أخرى يوميا وسنُدخلها» الرد الذي أثار احتجاج بريطانيا، ورغم ذلك لم يكن هذا السبب الوحيد وراء استقالة ليفي إذ كشفت مصادر بوزارة خارجية الاحتلال أنها ليست الواقعة الأولى له، لكنها «القشة التي قصمت ظهر البعير».

استقالة ساعر من حكومة الطوارئ

وفي يوم 25 مارس أعلن جدعون ساعر الوزير في حكومة طوارئ الاحتلال الإسرائيلي رئيس حزب تكفا حداشاه (أمل جديد) استقالته من الحكومة، وكتب في منشور على منصة X: وقعت على الاستقالة، لأني لا أستطيع تحمل مسؤولية ليس لدي فيها تأثير»، ومتابعا: «لم نأت لتدفئة الكراسي». الاستقالة التي جاءت بعد أسبوعين من مطالبة ساعر المنشق عن تكتل بني غانتس بضمه إلى مجلس الحرب (كابنيت الحرب)، وعرض حزب الليكود بزعامة نتنياهو إتاحة دعوته إلى جلسات المجلس من وقت لآخر.

استقالات في جيش الاحتلال

ليست الحكومة وحدها التي تواجه مواجات الاستقالات، إذ أن منذ فبراير الماضي وجيش الاحتلال الإسرائيلي يشهد العديد من الاستقالات اعتراضا على نهج الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة، إذ تقدم ضابط إسرائيلي برتبة رائد، باستقالته من منصبه في الجيش، على خلفية ما وصفه بالفشل الذريع لتعامل المخابرات الإسرائيلية مع يوم 7 أكتوبر.