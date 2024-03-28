علي جمعة يجيب على سؤال طفلة.. هل يرضى الله عمن يقرأ القرآن بصعوبة؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة، جاء مضمونه هل ربنا مش هيكون راضي عن اللي يقرأ القران بصعوبة؟

وقال جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناي الخميس: «في شخص لما ييجي يقرأ قرآن يتعب بسرعة وفكه يتعب بسرعة وريقه بينشف، إنما لما يذاكر مفيش حاجة بتحصل له، هل كده ربنا مش راضي عنه ومش عاوزه يتقرب منه؟».

ثواب قراءة القرآن بصعوبة

وتابع: «شوفوا الصورة عاملة إزاي، لما يذاكر أو يقرأ حاجة في النت عادي، إنما لما يجي يمسك القرآن يجد إنه بدأ يعرق ونفسه يضيق ويحدث له شيء، كأنه يمنعه من إكمال القراءة».

وأضاف: «لو بحثنا تلك الحالات بحثًا علميًا، نجد أن هذا الإنسان لا يحسن قراءة القرآن، يتتعتع في القراءة، ومن رحمة النبي أنه يقول والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، يعني10 و10 حسنات على كل حرف».

طرق تحسين قراءة القرآن

وتابع: «القرآن يكون ثقيلًا على هذا الشخص في البداية فقط، وممكن نروح لتعلم القراءة على يد من يحسن القراءة، طيب لو مفيش يبقى استمع إلى القرآن كثيرًا».

واستكمل: «هناك تطبيقات على الهاتف المحمول لقراءة القرآن، ويمكن أن يمسك المصحف ويسمع الشيخ وهو يقرأ، كما أن مشايخنا قالوا لنا زمان اقرأوا الفاتحة ثلاث مرات قبل القراءة».