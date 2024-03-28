طفلة تسأل علي جمعة: بسرح كثير في الصلاة أعمل إيه؟

سألت طفلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن كيفية التصرف في حال صلت بسرح كثير ونسيتِ عدد الركعات.. ماذا أفعل؟

قال جمعة خلال حلقة برنامج نور الدين، المذاع على قناة الناس: سيدنا ابن عباس لما كان بيقرأ (الذين هم عن صلاتهم ساهون)، كان يقول الحمد لله أن الله قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، اللي هو السرحان اللي بيصيب كل واحد فينا في الصلاة، مؤكدا أن السرحان في الصلاة يقلل الثواب لكن لا يبطل الصلاة».

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل، يعني تذكر ركز فهم لكن التوهان، لا ينبغي أن أخرج من الصلاة يجب أن نكملها، وأصلي النوافل والسنن علشان يسندوا شوية في اللى فوتوا على نفسي».

وواصل: «طيب إزاي أعالج السرحان، انظر إلى موطن السجود، اللي بيعمل نقطة ارتكاز تساعد المخ على استحضار الحالة».