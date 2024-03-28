مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ18.. صدمة خالد النبوي في نجله الأصغر

شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل إمبراطورية ميم، المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، بعض التطورات، منها رؤية «مديحة» نشوى مصطفى ابنة شقيقها وهي تحضر أحد أصدقائها الشباب إلى المنزل لتوبخها توبيخاً شديداً على هذا الفعل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 18

وشهدت أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل إمبراطورية ميم ذهاب أحد الفتيات إلى منزل «مختار» خالد النبوي لتخبره أن نجله «مصطفى» الأصغر يواعدها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ويخبرها بأنه شخص بالغ.

ومن المقرر أن تشهد أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل إمبراطورية ميم رد فعل «مختار» خالد النبوي على ما فعله نجله الأصغر «مصطفى».

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

وتأتي في أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من المفاجآت ومنها فوز «مروان» نور النبوي في الانتخابات المنزلية على والده «مختار» خالد النبوي ما يجعله في حالة من الصدمة والذهول، وبعد توليه مسئوليه المنزل تبدأ الطلبات تنهال عليه، وكان أول طلب من شقيقته الصغرى «منة» منى أحمد زاهر، إذ طلبت منه أن يزداد مصروفهم وأن تحصل على غرفة منفصله عن شقيقتها «مايا» إلهام صفي الدين.