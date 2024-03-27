مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17.. نشوى مصطفى تعطي درسا لأبناء شقيقها

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17 للكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، حيث قررت «مديحة» نشوى مصطفى، أن تعطي درساً لأبناء شقيقها مختار، خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17

تأتي تأحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17، بعدما شاهدت «مديحة» ابنة شقيقها مايا وهى تأتي بصديق لها إلى المنزل، وتنهرها عما فعلته وتشعر بالندم على انتخابها لمروان، خاصة أنها كانت تتوقع أن المنزل سوف يسير بصورة أفضل بعد انتخاب مروان لأنه يعرف مطالب أشقائه.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء ضمن حلقات مسلسل إمبراطورية ميم السابقة، الكشف عن الإعجاب بين «مديحة»، نشوى مصطفى، و«محمود»، محمود حافظ شقيق زوجة «مختار» التي توفيت.

يُعرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdm drama ومنصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع العرض الأول للحلقة على قناة dmc.