مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ18.. هل تعود إدارة المنزل إلى خالد النبوي؟

شهدت أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل إمبراطورية ميم حديث بين «مديحة» نشوى مصطفى وأبناء شقيقها «مختار» خالد النبوي «منة» منى أحمد زاهر، و«منى» هاجر السراج، عما فعلته «مايا» إلهام صفي الدين، من إحضار صديقها إلى المنزل، موضحين اعتراضهم على ذلك.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ18

وشهدت أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل إمبراطورية ميم توبيخا من «مختار» خالد النبوي إلى نجله الكبير «مروان» نور النبوي، بسبب الفوضى التي حدثت في المنزل بعد توليه لإدارة المنزل.

وستكشف الحلقة الـ18 عن نجاح «مروان» نور النبوي في إدارة المنزل واستمراره وفشله وعودة الإدارة إلى والده «مختار» خالد النبوي مرة أخرى.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

وتأتي مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم في تمام الساعة 10:45 مساءً على شبكة قنوات dmc كما تعرض الحلقة على منصة watch it بالتزمن مع قناة dmc.

وتعتبر القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم، شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة Watch it الإلكترونية.