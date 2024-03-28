مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17.. هل يتزوج خالد النبوي بعد وفاة زوجته؟

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17 بطولة الفنان خالد النبوي، تطورت الأحداث، حيث إنه يعيش حالة نفسية سيئة بعد وفاة زوجته «ميسون»، ويريد أن يربي أولاده بطريقة إيجابية حديثة، ولكنهم يتمردون عليه ويفكرون في تغيير الحقائق وإجراء انتخابات، لتولي نجله «مروان» الانتخابات.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17

أحداث تشويقية ينتظرها الجمهور ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17، حيث تحاول كل سيدة تتعرف على خالد النبوي أن تقترب منه من أجل الزواج، بعدما تعلم أنه أعزب، ومنهم «مي» حلا شيحة، وأيضاً مدرسة الأولاد في المدرسة، وغيرهن من السيدات، ولكن الأحداث سوف تكشف حقيقة زواجه بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم

المسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.