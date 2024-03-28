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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ18.. صدام مرتقب بين خالد النبوي مع ابنته؟

كتب:

هبة ياسر
09:03 ص | الخميس 28 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد المفاجآت، منها تصادم بين «مديحة» نشوى مصطفى و«مايا» إلهام صفي الدين ابنة «مختار» خالد النبوي؛ لأنّها أحضرت صديقاً لها إلى المنزل دون إذن، ويعتبر ذلك التصرف مُخلًا بالعادات والتقاليد.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 18

وستشهد الحلقة الـ18 من مسلسل إمبراطورية ميم معرفة العلاقة بين «مختار» خالد النبوي، وابنته «مايا» إلهام صفي الدين بعدما تناقشا عن فعلتها، وانتهى الحديث بينهما وقائلاً لها سنتحدث في وقت آخر.

ودار حديث بين «مديحة» نشوى مصطفى و«منة» منى أحمد زاهر، و«منى» هاجر السراج في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 17 عما فعلته «مايا» إلهام صفي الدين، معبرين عن اعتراضهم عن ذلك الفعل.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم 

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول «مختار أبو المجد» الأب الأرمل الذي توفت زجته بسبب مرض خطير وعاش من بعدها مع أبنائه السته وشقيقته «مديحة» نشوى مصطفى حياة هادئة في إحدى المنازل التي تقع بمنطقة المعادي إلى أن تقتحم حياته «مي» حلا شيحة، وتنقلب حياتهم رأسا لى عقب.

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بقلم هبة ياسر