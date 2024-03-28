«مش عارف أرجع لربنا».. علي جمعة يوضح لطفل كيفية التوبة عن الذنوب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل قال إنّ له صديق ارتكب كثير من الذنوب والمعاصي ويريد أن يرجع الى الله ولا يعرف، فبما تنصحه.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «حالة الواحد لما يدخل في التقصير والمعاصي، عاوز يرجع ومش عارف يرجع، أهم حاجة هي الذكر، ربنا قال إيه عن الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر».

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «يحاول يذكر ربنا كتير حتى تلين له الصلاة، ومش قادر يعملها، يسبح ربنا يصلي على النبي، الذكر ليس له شروط ولا مكان معين ولا وضوء ولا وقت صلاة، ولذكر الله أكبر».