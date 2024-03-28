أحمد داود يتحدث عن علاقته بعائلته: ولادي نور حياتي

قال الفنان أحمد داود إن الشخص يجب ألا يضع أهمية بالغة للآخرين خاصة في حياته اليومية، لأن ذلك يعد عبئا زائدا على حالته النفسية «زمان كنت بزعل لو صورة وصلت غلط عني، ولكن الآن أعامل ربنا مش البشر، مش بحكم من صورة سابقة عن الناس أنا بتعامل مع أي شحص كصفحة جديدة حتى يظهر العكس».

أحمد داود يتحدث عن علاقته بعائلته

وتحدث الفنان أحمد داود خلال حضوره برنامج ألبوم صور مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي 92.1، عن عائلته «ولادي هما إضاءة حياتي بعيش معاهم حاجات معرفتش أعيشها في طفولتي، معاهم باكتشف الحياة وده أهم استثمار».

وبسؤال الفنان أحمد داود عن كيف يحكم على الأشخاص قال «بحكم دايما على المواقف من الزاوية المقابلة وبقدم أعذار للطرف الآخر، لكن في ثوابت في الحياة وأصول معروفة بتكون زاويتها واحدة».

أحمد داود يتحدث عن دعمه للقضية الفلسطينية

وتساءلت إيناس سلامة عن صور الأبيض والأسود التي يحتفظ بها الفنان أحمد داود، ليرد عليها «صور الأبيض والأسود محفورة في ذاكرتي مع جدتي، وتشير إلى حماس بداياتي في الفن، وبحب احتفظ بصورة العائلة وخاصة وقت الطفولة والشباب».

وحول دعم أحمد داود للقضية الفلسطينية قال إن الجيل الجديد يرى المشهد واضحا بكل تفاصيله، مشيرا إلى أن القضية لن تموت أبدا.