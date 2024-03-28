نصائح لتعليم أبنائك أساليب الدفاع عن النفس.. زي أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3

كل الآباء يريدون تنشئة أطفالهم على امتلاك شخصية قوية، حتى يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، ولا يسمحون لأحد بالتعدي اللفظي أو الجسدي عليهم، وهو ما سلط عليه الضوء المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 3، بهدف ضرورة اكساب طفلك صفات الشخصية القوية، والتركيز على التدابير الواجب اتباعها لتعليمه حماية نفسه والدفاع عنها.

يحيى وكنوز 3 وصفات قوة الشخصية

يدافع «يحيى» عن نفسه دومًا، وعن أخته كنوز، وفي كل جولاته التي يخوضها لا يسمح لأحد بالتعدي عليه، وبين مغامراته ووصوله إلى العالم القديم يدافع حتى عن بوابات التاريخ: «أنا لازم دايمًا أدافع عن نفسي وعن بوابات الزمن، وكل حاجة لازم ندافع عنها»، وهو ما عبر عنه بأن الدفاع عن الذات ضرورة للحفاظ على النفس.

وخلال الأحداث سلط «يحيى» الضوء على أهمية زرع هذه الخصلة في الأطفال، وبحسب حديث الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، لـ«الوطن»، فإن الوعي الذاتي بالنفس والدفاع عنها أمر يجب تعليمه منذ الطفولة.

نصائح تعليم الطفل أساليب الدفاع عن نفسه

الدفاع عن النفس يجعل الطفل واثق في نفسه، لكن يجب على الوالدين تعليمه أساليب الدفاع السلمية، وبحسب «فرويز» فإنه يجب تعليم طفلك بأنه يستحق الاحترام والتقدير للدفاع عن نفسه، بعدة خطوات:

- تعليم طفلك أنه يجب عليه أن يواجه التنمر أو العنف، بالتحدث بنبرة واضحة وواثقة مع من يعرضه للمضايقة.

- عدم المبالغة في تربية الأبناء بالقسوة، ما يجعلهم سلبيين مستسلمين للعنف.

- تعليمهم أن يحترموا الغير، وأن يتجنبوا العنف في المعاملة، لكن لا يسمحوا لأحد بالتعدي عليهم.

- تعليمهم التعبير عن أنفسهم بطريقة تجعلهم يشعرون بالراحة وعدم الخوف.

- منحهم الحرية الآمنة التي تجعلهم يردوا على أي هجوم يقابلهم.

- تعليمهم أن الدفاع عن أنفسهم، لا يكون باشتباك الأيدي، بل بالتحدث مع الشخص الذي يهاجمهم وتعريفه بأن تصرفه غير مقبول.

ومن أهم الأشياء التي تجعل من طفلك شخص يدافع عن نفسه، تعليمه الابتعاد عن السلام السلبي الزائد عن الحد أو الخجل، إذ أوضح «فرويز» أن على الوالدين التحدث مع الأبناء بصفة مستمرة، وحثهم على المحاولة وتجربة أشياء جديدة، حتى لا يكونوا أشخاص «خوافين».