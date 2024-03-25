من هو سيف الدين قطز؟.. ظهر في الحلقة 15 من مسلسل يحيى وكنوز 3

أحداث تاريخية عديدة شهدتها الحلقة 15 من مسلسل يحيى وكنوز 3، منها معركة عين جالوت التي دارت بين جيش المصريين بقيادة سيف الدين قطز، وجيش التتار الذي كان بقيادة كتخدا، إذ بعد انتهائها أراد يحيى أن يخبر القائد قطز بالمصير الذي يتنظره في حياته.

معلومات عن سيف الدين قطز

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير معلومات عن سيف الدين قطز، وفقا لما ذكر في كتاب «حياة الملك المظفر قطز: قاهر التتار، وبطل معركة عين جالوت»:

- اسمه الحقيقي «محمود بن ممدود».

- ابن أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاه

- يعتبر ثالث سلاطين الدولة المملوكية

- يعد بطل معركة عين جالوت وقاهر التتار المغول

- حكم مصر عام 1259م لمدة عام واحد فقط واغتيل في السنة التي تليها

- كان شابا وسيما أشقر الشعر عفيفا يغض بصره عن غير محارمه، مواظبا على الصلاة والصيام والأذكار

- عين قطز نائبا للسلطنة بعد تولي عزالدين أبيك السلطة

- نجح في إعادة تعبئة وتجميع الجيش الإسلامي

- استطاع إيقاف زحف التتار الذي كاد أن يقضي على الدولة الإسلامية

أحداث الجزء الثالث من يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.