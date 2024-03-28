أسرار من أحاديث محمد صلاح مع زملائه في ليفربول.. نصائح غيرت حياتهم

لم يعد مجرد لاعب، بل بات قائدًا وناصحًا ومعلمًا، وكأن محمد صلاح لا يرغب في الخروج من ملاعب الساحرة المستديرة، دون أن يترك أثرًا خلفه، وحديثًا تتناقله الأجيال المقبلة، وهو ما يظهر في كلمات شباب ليفربول عنه على مدار السنوات المنقضية، فما آخر نصائح «مو» التي كشفها زميله وصديقه في الفريق ماك أليستر؟

أسرار من أحاديث صلاح مع زملائه

«لا ترتدي السراويل أثناء التدريبات»، هذه كانت النصيحة الأخيرة، التي قالها محمد صلاح لزميله وصديقه ماك أليستر، بعدما شاهده في إحدى الحصص التدريبية يرتدي سروالا، الأمر الذي جعله يقترب منه وينصحه بعدم فعل ذلك، لأسباب عدة، إذ يقول إن نصيحة صلاح كانت مفيدة بشكل كبير، خاصة بعدما طبقها، بحسب حديث الأرجنتيني في حوار مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

نصائح محمد صلاح استثنائية

لم يكن أليستر أول من حصل على نصيحة من محمد صلاح، وطبقها بالفعل وتحدث عن تأثيرها، بل سبقه هارفي إليوت، الشاب صاحب الـ20 عامًا، الذي قال أن نصائح الفرعون الغذائية، غيرت حياته بشكل كبير، خاصة أنه كان يعتمد على الخبز بشكل يومي في وجباته، وفق حديثه لصحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

حديثه مع هارفي إليوت غير حياته

«كنت اعتمد الخبز الأبيض يوميًا قبل نصيحة محمد صلاح».. هكذا برهن أليوت على تأثير صلاح الإيجابي عليه، بعدما نصحه بتناول الخبز البني بديلًا له، كما تحدث عن تأثيره الدائم، خاصة أن الجميع في ليفربول يستمع إلى نصائح الفرعون، في محاولة للحصول على جزء من لياقته البدنية واستعداده الدائم للمشاركة في المباريات.

نصيحة محمد صلاح لنونيز

أما الأوروجوياني داروين نونيز، الذي لم يترك فرصة ليبدي خلالها إعجابه الشديد بمحمد صلاح، إذ أكد أن الفرعون دائم النصح لجميع من حوله، إذ نصحه بدراسة اللغة الإنجليزية من أجل تعلمها، في محاولة للانسجام مع الفريق الذي ينشط في الدوري الإنجليزي: «قال لي تحلى بالهدوء فأنت تحتاج إلى وقت من أجل التأقلم، وعليك تعلم لغة البلد والفريق من أجل الانسجام سريعًا».