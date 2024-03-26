«الاتفاق تم».. تطورات غير مسبوقة في انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

ما بين تحركات ليفربول للحصول على بديل له، وتمسك أندية الدوري السعودي بالظفر بخدماته، يقف محمد صلاح حائرًا في مفترق طرق، خاصة أن رغبته المعلنة كانت البقاء لأطول فترة ممكنة مع «ريدز» في الدوري الإنجليزي.. فماذا حدث في الأيام الأخيرة ليربك حسابات الأطراف كافة ويبدل خطة محمد صلاح؟

تفاصيل جديدة في مهمة رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

«الاتفاق تم».. هكذا أشارت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، خلال تقرير أفردته من أجل الحديث عن تغير خطط محمد صلاح مع ليفربول، واستقراره على الرحيل بعد نهاية الموسم، وذلك بالاتفاق مع أحد أندية الدوري السعودي، على الانتقال إلى صفوفها في الميركاتو الصيفي المرتقب.

محمد صلاح يقترب أكثر من أي وقت مضى إلى الدوري السعودي

ليفربول لم يضع مهمة تجديد عقد محمد صلاح ضمن أولوياته، في الفترة الحالية، ما بدوره جعله يفكر في الرحيل، والنظر إلى العروض المقدمة من قبل العديد من الأندية، وعلى رأسها اتحاد جدة، الذي وعده بجعله الأعلى راتبًا في تاريخ كرة القدم، إلى جانب رحيل كريم بنزيما، الذي لم يقدم أي إنجاز يذكر لـ«النمور»، منذ قدومه بداية الموسم الجاري.

صحيفة «سبورت» السعودية، أشارت إلى أن اتحاد جدة تواصل مع محمد صلاح بالفعل، بعد خروج كريم بنزيما من حسابات النادي بشكل كامل، على أن يرحل بنهاية الموسم الجاري، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده في الدوري السعودي، رغم كونه أحد أهم مهاجمي أوروبا وأسطورة ريال مدريد، إلى جانب كونه أفضل لاعب في العالم 2023.

مهمة رحيل محمد صلاح خلال الميركاتو الجاري، لن تكون صعبة مثلما حدث في الانتقالات المنقضية، بسبب التغييرات الجذرية التي تشهدها صفوف ليفربول في المرحلة المقبلة، بعد رحيل المدير الفني يورجن كلوب، المرتقب بنهاية الموسم، إلى جانب عدم وجود أموال تسمج بجلب مدرب جديد وصفقات إلى جانب تجديد العقود وتعديل الرواتب، وقبل كل ذلك بحث النادي عن بديل قادر على سد فجوة رحيل الفرعون المصري، ما سيسهل من عملية خروج محمد صلاح من قلعة «أنفيلد».