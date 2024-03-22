صدمة لمحمد صلاح.. أول القرارات المرتقبة لمدير ليفربول بعد ساعات من تعيينه

يبدو أن ليفربول بات على مقربة من «غربلة» كاملة لقوام الفريق، بداية من مدربه وصولًا لأهم نجومه، وهي الخطة الموكل بتنفيذها ريتشارد هيوز، الذي تولى مهمة المدير الرياضي للنادي الإنجليزي، بشكل رسمي قبل ساعات قليلة، لكن يبدو أن لديه رؤية وخطة واضحة يسعى لتنفيذها، فماذا يتغير في ليفربول بعد توليه المهمة، وما أول قراراته؟

أول قرار لمدير ليفربول الرياضي الجديد

مهمة هيوز ستكون محددة، وهي إعادة ترميم الفريق، الذي سيغادره أهم أعمدته الأساسية، سواء بالرحيل المرتقب ليورجن كلوب، الذي أكد أنه لم يعد قادرًا على العطاء في السنوات المقبلة، رغبة في الراحة والبعد عن الضغوطات، أو بارتباط اسم محمد صلاح أيضًا بالخروج من قلعة أنفيلد، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

هل يطيح مدير ليفربول الجديد بمحمد صلاح؟

ما يزال محمد صلاح مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال بأموال خيالية إلى السعودية، لكن رغم رفض ليفربول بالميركاتو المنقضي، تلقى عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة، إلا أن سوق الانتقالات المقبل سيشهد اختلافات جذرية في مصير الفرعون.

مع انتهاء عقد صاحب الـ31 عامًا، في عام 2025، يمكن أن يقرر ليفربول الاستفادة من المال في هذا الصيف، لكن سيكون ذلك متوقفًا على العرض المالي المقدم من قبل أي ناد، خاصة أندية الدوري السعودي، المعروفة بقدرتها على صناعة الفارق المادي في سباق الانتقالات، إذ يعتمد الريدز على الواعدين لحين الوصول إلى بديل جديد لمحمد صلاح.

الصحيفة البريطانية، أكدت أن بيع محمد صلاح والحصول على بديل يورجن كلوب، سيكونان أول قرارات هيوز مع توليه المهمة بشكل رسمي، على أن يبدأ بعد ذلك وضع خطة لمعرفة الأسماء التي يمكنها البقاء أو الرحيل في الفترة المقبلة، وفقًا أيضًا لقرارات المدرب الجديد.