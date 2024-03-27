رسالة مفاجئة من صديق محمد صلاح بشأن مباراة مصر وكرواتيا.. ماذا قال له؟

من حسن حظ محمد صلاح امتلاكه صديقًا يلعب الأدوار كافة، إذ يقف كالدرع والسيف أمام أي شخص يحاول المساس بالفرعون المصري حتى بات الجميع يعرف مدى قرب علاقتهما الوطيدة، وذلك فقط من حديثه الدائم عنه، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الحوارات التلفزيونية والصحفية، إلى جانب وصفه بالأعظم والأهم في التاريخ.

رسالة خاصة من صديق محمد صلاح

ديان لوفرين لاعب ليفربول السابق وأوليمبيك ليون الحالي، هو الصديق المقرب من محمد صلاح، يدافع عنه بشدة، إذ دخل في مناوشات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل عدم المساس بالفرعون المصري قولًا كان أو فعلًا، ولم يتوقف عن ذلك أو يمل، وكأنه يسخر حسابه على «إكس» للرد على منتقدي الفرعون المصري.

رسالة لوفرين الأخيرة التي أرسلها إلى صديقه المقرب ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، بعد مباراة مصر وكرواتيا التي لم يكن جزء منها، بسبب ارتباطه ببرنامج تأهيل خاص من الإصابة الأخيرة التي ألمت به، كانت بمثابة مفاجأة كبيرة، خاصة أنها كان لها علاقة باللقاء الودي الذي جمع المنتخبين في غياب الكرواتي لوفرين وصلاح.

أمنية وحيدة يكشفها زميل محمد صلاح السابق رغم الاعتزال

«أمنيتي الوحيدة اللعب أمامك».. رغم اعتزال ديان لوفرين اللعب الدولي، إلا أنه كشف عن أمنية لاتزال تراوده، وهي اللعب أمام محمد صلاح مع منتخب بلاده، ليؤكد له أنه كان يرغب في وجودهما خلال مباراة مصر وكرواتيا، التي انتهت بفوز الأخير برباعية مقابل هدفين، من أجل استكمال المنافسة فيما بينهما.

ديان لوفرين التقط صورة للتلفاز أثناء مشاهدته لمباراة مصر وكرواتيا، وكتب عليها رسالة لمحمد صلاح، الذي غاب عن اللقاء بعد استبعاده من قبل حسام حسن بناء على طلب ليفربول، وكتب إلى جانبها رسالته إلى الفرعون المصري، التي أكد خلالها أن رغبته كانت وجود الثنائي في المباراة الأخيرة: «أمنيتي الوحيدة كانت اللعب أمامك».

يشار إلى أن محمد صلاح لم يبد أي رد فعل على رسالة ديان لوفرين، أو نتيجة المباراة بشكل عام، إذ يستعد رفقة ليفربول لمقابلة برايتون في نهاية الشهر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.