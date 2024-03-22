عضو مركز الأزهر: الصوم يعلمنا الاعتدال والوسطية وعدم الإسراف

قال الدكتور سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّ قيمة الاعتدال والتوسط من أبرز وأهم القيم التي نتعلمها في شهر رمضان الكريم، ومعناه: «عدم الإسراف والتنظيم والاقتصاد في كل شيء ووضعه في موضعه».

الوسطية منهج حياة وسمة منهج رسول الله

وأضاف «عرفة»، خلال تقديمه «في رحاب المصطفى»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ «الوسطية والاعتدال» منهج حياة وهي السمة الغالبة لمنهج رسول الله، لافتاً إلى أنَّ شهر رمضان موسم طاعات ينشغل فيه العباد بأداء العبادات، وعلينا الابتعاد عن الإسراف في الطعام والشراب.

شهر رمضان ليس موائد للأطعمة والشراب

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى: «قد يظن بعض الناس أنَّ شهر رمضان أكل وشرب فقط، ويكون عندهم صور من الإسراف، أي توافر الطعام والشراب بصورة زائدة عن الحاجة، ظناً منهم أن رمضان عبارة عن موائد ضخمة مليئة بأصناف عديدة من الأطعمة».