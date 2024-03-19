ما حكم صوم الغطاس في رمضان؟.. «الإفتاء» توضح

مع حلول شهر رمضان الكريم، يتزايد البحث عن أحكام صيام المهن الشاقة، خاصةً مهنة الغطس التي قد تُثير بعض التساؤلات حول تأثيرها على صحة الصائم وصحّة صيامه.

حكم صيام من يعمل في مهنة الغطس

وحول صيام الغطاس وما قد يدخل إلى حلقه من ماء البحر، ذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّ صوم الرجل الذي يعمل في مهنة الغطس صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليه في دخول بعض الماء إلى فَمِهِ أثناء صيامه في رمضان، ما دام يَمُجُّهُ ولا يَبتلعُ شيئًا مِنه، فإن وَصَلَ شيءٌ من ذلك إلى حَلْقِهِ وجَوْفِهِ دون قصدٍ منه لم يَفسُد صومُه.

المستحب فعله عند صيام من يعمل في مهنة الغطس

ولفتت الدار إلى أنّ المستحب في تلك الحالة أن يقضي يومًا مكانه احتياطًا للعبادة، وخروجًا مِن الخلاف، ما دام في وُسعِهِ ذلك.

وذكرت دار الإفتاء، أنّه إذا تقرر ذلك فإنَّ الفقهاء نصُّوا على مشروعية نزول الصائم إلى الماء والغطس فيه ما دام متحفِّظًا مِن وصول الماء إلى جوفه، وإن لَم يتمكن الصائمُ مِن إمساك بعضِ الماء الموجود في فمه، فسبقه إلى حلقه دون قصدٍ منه، لم يَفسُد صومه بذلك على ما ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين، لعدم توفُّر القصد.

وأضافت الدار: «الواجب على الغطَّاس أن يحترز قدر وُسعِهِ عَن وصول شيءٍ مِن الماء إلى داخلِ فمه حال صومه، وأساليب ذلك معروفةٌ لأصحاب تلك المهنة، وذلك حفاظًا على عبادَتِه من الفساد، إذ الْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَاتِ أَصْلٌ».