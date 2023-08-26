محمد عبد المالك يوضح صفتين تصلان بالإنسان لمرتبة الإمامة في الدين

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن هناك صفتين لوصول الإنسان لمكانة الإمامة، حيث قال الله تعالى «وما أدراكم ما اليقين» وذلك يدل على أهمية اليقين بالله تعالى والتصديق به.

اليقين والصدق صفتا الإمامة

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج «آيات بينات»، المذاع عبر قناة «الناس»، أنه يجب التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك فإنه من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد فاذا التقى اليقين بالصبر حصلت الإمامة في الدين.

أهل اليقين من ينتفعون

وتابع أن القرآن أخبر بأن أهل اليقين هم الذين ينتفعون بالآيات والبراهين، حيث ينالون الجنة وما فيها من نعيم، وذلك أكبر دليل على اليقين الحق نتيجة تصديقهم بدون شك.