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أستاذ فقه: تجسس المخطوبين على هواتف بعضهما من فعل الشيطان

كتب:

مريم جاد
09:45 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
أستاذ فقه بجامعة القاهرة

أستاذ فقه بجامعة القاهرة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن أولى الصفات التي يجب توافرها بين المخطوبين هي الثقة والوضوح في أساس بناء حياة صحيحة، ويجب عدم إساءة الظن بينهما، ودائمًا يسبق حسن الظن أي شيء.

أي فعل يتعدى حدود الخصوصية يهدم العلاقة بينهما

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «معرفة الباسورد والدخول على الهاتف وغيرها كل ذلك يثير الشكوك بين الطرفين، وقلة الثقة بينهما لأن مجرد الطلب يهدم حدد الخصوصية بين الطرفين».

وتابع «تمام»: يجب الاستئذان قبل فعل أي شيء حتى لا يتعدى أحد الطرفين حدود الخصوصية، لأنه لا يجب أن يتجسس أحدهما على الآخر، إذ يعتبر ذلك من فعل الشيطان.

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