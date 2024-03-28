تراجع سعر اليورو اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 28-3-2024 مقابل الجنيه المصري في نهايات العمل بالبنوك المختلفة، تراجعا، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري في نهايات التعاملات مبلغ الـ51.02 شراء، فيما سجّل للبيع مبلغ الـ51.37 جنيه، فيما سجل صباحا 51.29 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي المصري حاليا مبلغ الـ50.75 جنيه للبيع، فيما سجل صباحا مبلغ الـ 51.27 جنيه للبيع، وللشراء فقد سجل 51.06 جنيه، بينما سجل صباحا 51.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 51.37 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر 51.37 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

فيما سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الخميس 51.12 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك القاهرة 51.48 جنيه للبيع، و51.03 جنيه للشراء.