سعر الیورو الیوم الأحد 19-11-2023 في البنوك

سجل سعر اليورور اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك استقرار ملحوظا، إذ بلغ متوسط السعر في البنك الأهلي المصري نحو 33.47 جنيه للبيع، و33.30 للشراء، بينما سجل في البنك التجاري الدولي نحو 33.12 جنيه للبيع و32.96 جنيه للشراء.

سعر الیورو الیوم في البنك الأھلي المصري

بلغ سعر صرف الیورو الیوم في البنك الأھلي المصري نحو 33.47 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الشراء نحو 33.30 جنيه للشراء.

سعر الیورو الیوم بنك مصر

واستقر سعر الیورو الیوم بنك مصر عند 33.03 للبيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 32.88 جنيه.

سعر الیورو الیوم البنك التجاري الدولي CIB

وبحسب البيانات الرسمية فإن سعر الیورو الیوم البنك التجاري الدولي CIB سجل اليوم 33.12 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 32.96 جنيه.