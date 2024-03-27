تراجع سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 27-3-2024 في منتصف التعاملات

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-3-2024 مقابل الجنيه المصري، حالة من التراجع في منتصف تعاملات اليوم، وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 51.3 جنيه للبيع، و51.13 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 51.3 جنيه للبيع، و51.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 51.3 جنيه للبيع، و51.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 51.6 جنيه للبيع، و50.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة 51.48 جنيه للبيع، و51.7 جنيه للشراء.