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سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 29-3-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
06:57 ص | الجمعة 29 مارس 2024
الإسترليني

الإسترليني

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار اليوم الجمعة 29-3-2024، وفق آخر تحديث لمواقع عمل البنوك، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري، نحو 59.63 جنيه للشراء، و59.82 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني   

ترصد «الوطن»، سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، اليوم، 59.63 جنيه للشراء، و59.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، إلى 59.82 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، نحو 59.81 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.66 جنيه للبيع، و59.41 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 59.81 جنيه للبيع، و59.55 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد