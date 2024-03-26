سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنوك، أمام الجنيه المصري، استقرارًا نسبيًا، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 60.39 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، 59.70 جنيه للشراء، و59.96 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 59.97 جنيه للبيع، و59.63 جنيه للشراء.

الجنيه الإسترليني في بنك مصر.. كم سجل؟

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.95 جنيه للبيع، و59.69 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.79 جنيه للبيع، و59.48 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 60.17 جنيه للبيع، و59.96 جنيه للشراء.