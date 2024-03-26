رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء

كتب:

شوشة عبدالواحد
06:37 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الإسترليني

الإسترليني

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنوك، أمام الجنيه المصري، استقرارًا نسبيًا، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-3-2024، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 60.39 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني     

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، 59.70 جنيه للشراء، و59.96 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 59.97 جنيه للبيع، و59.63 جنيه للشراء.

الجنيه الإسترليني في بنك مصر.. كم سجل؟

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.95 جنيه للبيع، و59.69 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.79 جنيه للبيع، و59.48 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 60.17 جنيه للبيع، و59.96 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 26-3-2024

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 25-3-2024

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم السبت 23-3-2024

استقرار سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الجمعة 22-3-2024

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الخميس 21-3-2024

تراجع جديد في سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 15-3-2024 في البنوك
بقلم شوشة عبدالواحد