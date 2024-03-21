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سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الخميس 21-3-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
10:24 ص | الخميس 21 مارس 2024
الإسترليني

الإسترليني

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنوك أمام الجنيه المصري بقيمة 2.5 جنيه اليوم الخميس 21-3-2024، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 59.52 جنيه للشراء، و59.7 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك بشأن أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 59.52 جنيه للشراء، و59.7 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 59.86 جنيه للبيع، و59.53 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.57 جنيه للبيع، و89.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس إلى 59.83 جنيه للبيع، و59.7 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الجنيه الإسترليني اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 59.25 جنيه للبيع، و59.4 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد