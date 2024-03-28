قافلة مجانية للعيون بنقابة الصحفيين.. خصومات تصل إلى 50%

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن تنظيم قافلة طبية للعيون بمقر النقابة ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار بالتعاون مع مركز الخبراء للعيون بالمهندسين ومركز بصريات «آي كير»، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 31 مارس من الساعة الـ4 عصراً حتى الـ9 مساءً بالدور الأرضي بالنقابة.

خصم على عمليات الليزك والفيمتوليزك

وأكد محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج أنه جرى الاتفاق مع مركز الخبراء للعيون على أن تشمل الخدمات المقدمة في القافلة؛ قياس ضغط العين، وفحص قاع العين وقياس النظر بالكمبيوتر، على أن يشارك في القافلة طبيبان و3 فنيين، و4 إداريين بأحدث الأجهزة، ومتاح الكشف للأطفال لمن هم أكبر من 6 سنوات، كما تم الاتفاق على منح الصحفيين وأسرهم خصماً على عمليات الليزك والفيمتوليزك يبدأ من 20% ويصل إلى 28%.

تخفيضات خاص للصحفيين وأسرهم

وأوضح الجارحي أنه تم الاتفاق مع مركز بصريات «آي كير» Eye Care للمشاركة في القافلة مع منح الصحفيين وأسرهم تخفيضات حصرية بنسبة 55% على جميع أنواع الشنابر و50% على العدسات «خلال القافلة فقط»، وكذلك تقديم نظارات بأسعار اقتصادية تبدأ من 200 جنيه.