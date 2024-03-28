«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن النبي الذي تكفل بالسيدة مريم

وجه برنامج «معلومة وجائزة»، الذى يقدمه الدكتور محمد عبودة على شاشة قناة «الناس»، سؤالا لعدد من المارة عن من النبي الذي تربت في كفالته السيدة مريم؟.

وقال محمد عبودة، إن النبي هو سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام فكان زوج خالة مريم عليها الصلاة والسلام، وقيل زوج أختها.

تحرص قناة «الناس» على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.