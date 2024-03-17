قيادية بـ«حماة الوطن»: مصر لم تتأخر لحظة عن دعم الأشقاء في غزة

أكدت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن، وأمينة الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، أن المطالبات المصرية بزيادة المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عن طريق معبر رفح، تأتي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع جراء تعرضهم للانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي، ما يعكس دور مصر التاريخي، كما يأتي في وقت دقيق للغاية خاصة بعد أن رأى العالم أجمع ما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

مصر لم تتأخر لحظة عن دعم الأشقاء في غزة

وقالت «شرشار» في بيان لها، إن مصر لم تتأخر لحظة عن دعم ومساندة الأشقاء في غزة، وقدمت المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وتسعى إلى زيادتها بصفة مستمرة لتغطية احتياجات الفلسطينيين في ظل ما يواجهونه من اعتداءات ومنع متعمد لوصول الأغذية والإمدادات لهم من قبل إسرائيل.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا قدمت جميع السبل والتسهيلات لدخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري في طريقها لقطاع غزة، وكذلك استقبال جرحى وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

وأضافت أن مصر لم تغلق المعبر منذ السابع من أكتوبر، كما أن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا في تصريحات حاسمة وقاطعة، أن مصر لن تتخلَ عن القضية الفلسطينية، وترفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين ولن تغلق معبر رفح.

وطالبت شرشار، المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل وفوري من أجل تحديد مسار آمن لزيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بالكميات اللازمة إلى المدنيين في فلسطين عبر معبر رفح، وتوفير حياة آمنة ومستقرة للشعب الفلسطيني.